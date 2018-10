Fidel Martínez ansioso por enfrentar al Atlético Mineiro

Concentrado en lo que será el choque de este jueves contra el Mineiro de Ronaldinho, Fidel Martínez confesó que los motiva enfrentar al gran candidado de la Libertadores, porque sueñan con escribir más páginas de gloria.

El Mohicano de Shushufindi encara con la máxima motivación lo que será el partido de ida contra Atlético Mineiro, por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2013. Conversando con los medios aztecas, Fidel Martínez aseguró que por más que partan como los menos opcionados a llegar a las semifinales, están convencidos de que podrán lograrlo.



“La intensidad, la concentración, no regalar nada, pelear cada pelota al máximo, las chances que tengamos en la cancha hay que meterlas, eso siempre ha sido importante y en la Copa Libertadores lo es todavía más”, comentó el ex ariete de Sociedad Deportivo Quito, consciente de que tendrán una prueba de jerarquía este jueves en el estadio Caliente.



“Es importante sacar un resultado positivo como locales. Si no se gana, que no se pierda y que no nos conviertan un gol. En este tipo de partidos la confianza debe existir en todos los aspectos, así se vaya perdiendo o ganando, pero siempre saliendo a buscar el arco rival. No regalar nada, cada pelota pelearla al cien por ciento”, amplió el ofensivo ecuatoriano.



Fidel sabe que al frente estarán Ronaldinho y compañía, pero apuesta a muerte por los Xoloitzcuintles. “Tendremos que estar al cien por ciento, sabemos que Atlético Mineiro viene haciendo un buen trabajo, y que debemos tener mucho cuidado, pero hay que jugar, hay que disfrutar el partido y aquí (en el estadio Caliente) va a ser el primer tiempo”, finalizó Martínez. Fuente: Futbol Ecuador