Ultimátum a la dirigencia chulla

Los jugadores del Deportivo Quito amenazaron a los directivos del plantel con no viajar a Guayaquil para jugar contra Barcelona por la fecha 18 del campeonato ecuatoriano debido a que aún no se les cancela ninguna parte del dinero que se les adeuda.

Hasta el mediodía del martes, el equipo chulla realizaba sus prácticas con total normalidad mientras esperaban novedades por parte de los dirigentes. Los miembros del plantel dieron hasta las 16h00 de plazo para que se les cancele por lo menos un mes de sueldo, lo cual fue lo prometido por los directivos del equipo capitalino. Desgraciadamente para los jugadores, no se realizaron dichos pagos por lo que decidieron no entrenar más hasta que se les cancele un mes de sueldo como mínimo.

“Hemos decidido no volver a entrenar y tampoco jugar hasta que los dirigentes nos cumplan, ojala que la hinchada nos entienda. Hemos esperado hasta este momento en la concentración y no nos han cancelado nada”, expreso Luis Checa mostrando su frustración con esta situación.

Fabián Carini arremetió en contra de la directiva del equipo: "De la plantilla no se están burlando. Se están burlando del Deportivo Quito y su gente. Nosotros estamos de paso. Acá lo que queda es la institución y su gente. Yo tengo 33 años y ya he hecho mi carrera, pero hay juveniles que no tienen ni qué comer y ni con qué venir a entrenar. A mi me daría vergüenza si yo fuera el Presidente del Club y debo un mes. Nosotros estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera, pero a veces es complicado cuando uno entrena, juega y no siente respaldo de la dirigencia".

El partido de Deportivo Quito contra Barcelona está planeado para las 19h30 el día jueves en el Estadio Monumental Banco Pichincha.