Deportivo Quito si jugará contra Barcelona

Finalmente los jugadores del Deportivo Quito decidieron viajar a Guayaquil para disputar su partido frente a Barcelona luego que se llegara a un acuerdo. Luis Checa, quien ha sido esta última semana el nexo entre los jugadores y la prensa, dio a conocer la noticia: “Nosotros como grupo, como equipo, estamos buscando solución, tratando de que se encamine todo en lo futbolístico, en lo deportivo, en la institución, de parte del Presidente no hemos tenido ninguna respuesta, hemos conversado con gente allegada al club, con gente que quiere a la institución y se ha podido llegar a conseguir algo para nosotros poder viajar y presentarnos al partido. Estamos contentos porque vamos a poder viajar a Guayaquil y tratar de hacer bien las cosas”.

El defensa chulla dio a conocer que los ex dirigentes son los que están apoyando económicamente al club en estos momentos: “Ellos (varios ex directivos) han abierto una cuenta para que la gente apoye, hoy a las 4 de tarde vamos a estar en Carcelén. Ustedes juzguen y nosotros como equipo estamos tratando de solucionar el tema para concentrar y jugar. Esperamos seguir jugando y dar lo mejor en la cancha para la institución, los momentos son difíciles”.

A pesar de haber llegado a un acuerdo, los jugadores están molestos con la directiva ya que los que dieron una solución al problema fueron personas externas al club más no la actual dirigencia."Es importante mencionar que de parte del presidente no ha habido ningún acercamiento, todo lo que hicieron es gente fuera del club que quiere a la institución", comentó Luis Checa.

Fabián Carini también brindó su opinión acerca de la situación actual: “Nos han solucionado gente que no está 100% en el club. Trataremos de hacerlo de mejor manera el día de mañana, el Quito se va a presentar. Hasta el día de hoy el presidente no nos ha demostrado nada, a mí me daría un poco de vergüenza. Hay que tratar de seguir por la gente, nuestras familias, por la hinchada, por el escudo del Deportivo Quito que es más importante que cualquier presidente”, sostuvo el experimentado guardameta uruguayo.