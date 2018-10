Barcelona SC - Deportivo Quito, sigue el partido minuto a minuto

90' +3 ¡Terminó el partido! Barcelona gana con un solitario gol de Nahuelpán al Deportivo Quito

90' Se agregan 3 minutos

87' Cambio en Barcelona, sale el autor del gol Ariel Nahuelpán y entra Cristian Penilla.

82' Un fuerte remate por parte de Holger Matamoros pero su remate se eleva mucho y el arquero Carini no se preocupa

78' Centro hacia Federico Nieto en el área pero el árbitro nulitó la jugada por mano del delantero

75' Cambio en Barcelona, sale el volante argentino Damián Díaz y entra H. Matamoros

71' Tarjeta amarilla para Frickson Erazo por falta sobre Flores

70' Centro de Díaz de zurda para que llegue Paredes, y su remate pase cerca del arco de Carini

68' Barcelona maneja el balón más tranquilo, después del gol, aunque trata de llegar con peligro con Nahuelpán y Díaz.

59' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Barcelona! Ariel Nahuelpán luego de un centro la baja de pecho y ante la salida de Carini la define por abajo del arquero. Barcelona gana 1 por 0 al Deportivo Quito.

58' Cambio en el Deportivo Quito, sale Álex Colón y entra Robert Flores

52' Michael Arroyo sigue intentando abrir el marcador, pero su remate pasa lejos del arco de Carini

45' Comienza el segundo tiempo

Cambio en Deportivo Quito, sale Valencia y entra Miguel Ibarra.

Cambio en Barcelona, sale Luis Caicedo y entra Carlos Quintero

Salen los equipos al campo de juego

47' Termina el primer tiempo entre Barcelona y Deportivo Quito

46' Federico Nieto remata pero su tiro se va lejos

45' Se agregan 2 minutos

45' Remate por parte de Pedro Velasco que pasa ligeramente desviado, se salva el Deportivo Quito.

39' Tarjeta amarilla para Geovanny Caicedo por una fuerte falta

35' Nuevo remate de Michael Arroyo que se estrella en el palo. Se salva Deportivo Quito que juega con 10.

27' Tarjeta amarilla para Luis Romero

25' Fuerte remate de Luis Caicedo en Barcelona, aunque su remate pasa ligeramente arriba del arco

22' Cambio en el Deportivo Quito, sale Walter Calderón y entra Geovanny Caicedo

19' Tarjeta amarilla para Luis Checa por reclamos al árbitro

17' Roja para Javier Chila por juego brusco, la pierna estirada a la altura de la cabeza en contra de Ariel Nahuelpán

14' Remate potente de Michael Arroyo que se estrella en el vertical, sigue en busca el primer tanto Barcelona

11' Damián Díaz entre cuatro jugadores rivales asiste a Nazareno que en el desborde centra aunque la defensa chulla rechaza todo lo que llega al área. Busca el primer tanto Barcelona.

10' Gran jugada individual de Díaz que centra aunque nadie puede llegar para rematar

5' Pase entre lineas de Arroyo a Nazareno para el desborde, aunque su centro es malo y se va afuera

3' Barcelona apreta, llegan varios centros aunque la defensa del Deportivo Quito se defiende bien

0' Comienza el partido entre Barcelona y Deportivo Quito

Saltaron al campo de juego los equipos

Alineacion confirmada por ambos equipos:

Barcelona: Banguera; Paredes, Perlaza, Erazo, Nazareno; Grueso, Caicedo, Velasco, Díaz, Arroyo; Nahuelpán.

Deportivo Quito: Carini; Checa, Guagua, Mina; E. Valencia, Chila, E. Vega, Romero, Colón; Nieto, Walter Calderón

El día de hoy se juega la fecha 18 de la Copa Pilsener, entre Barcelona SC y Deportivo Quito en el Estadio Monumental Banco Pichincha a las 19h30. Barcelona viene de ganarle de local con un contundente 2-0 al líder del campeonato Emelec, quien en este partido espera que su clásico rival, Barcelona salga victorioso, ya que el Deportivo Quito está peligrando la punta del cuadro eléctrico con 3 puntos de diferencia. El Deportivo Quito llega de empatar frente al Macará de local en el Estadio Atahualpa, en un partido donde el equipo de la AKD no pudo con un equipo ambateño muy defensivo y enfocado en el contra golpe con el colombiano Omar Guerra, además en el partido no contaron con su delantero estrella Federico Nieto, lo cual se notó ante la falta de claridad de juego. Ambos equipos están con problemas financieros, aunque el partido estaba en duda ya que los jugadores del Deportivo Quito, no querían jugar hasta que se les cancele al menos una parte de lo que les adeudan a los jugadores, que sobrepasa los 4 meses, y en la dirección técnica la deuda es aún mayor. Aún así los jugadores decidieron jugar ya que se les cumplió, y les cancelaron un mes de sueldo, y han venido jugando de gran manera a pesar de los problemas económicos. En cuanto a Barcelona, las auditorías revelaron que hay un gran monto de deuda, que el presidente va a comenzar a resolver, aunque el momento que vive Barcelona es mejor que en meses pasados, que vivía una crisis futbolística y económica, hoy en día han resuelto lo futbolístico y en parte lo económico. Barcelona llega al partido siendo sexto en la tabla de posiciones con 25 puntos y +8 de gol diferencia, mientras que Deportivo Quito siendo segundo con 32 puntos y +18 de gol diferencia. Sin duda alguna será el partido más atractivo de la fecha.