Adrián Bone no necesita de intervención quirúrgica

Todos recordamos el duro choque que tuvo Adrián Bone contra Achillier el sábado en la victoria de El Nacional sobre Emelec en el Atahualpa. Se temió mucho por el estado de salud de Bone, quién luego de este choque jugó lesionado los últimos 20 minutos, y se decía y hablaba de una intervención quirúrgica para el portero. Pero el jugador, en vista a esto, manifestó a través de su cuenta de Twitter lo siguiente:

Bone: "Hasta el momento, el resultado es alentador. No se necesita de una intervención quirúrgica. Con la bendición de Dios, que tiene el control de todo, estaré mejor en poco tiempo. Bueno, a la hinchada de El Nacional y a los medios de comunicación, lo que les puedo decir es lo siguiente: el resultado es alentador.

"Hasta el momento, no necesito de una operación y la recuperación es más corta de lo antes pensado. Estoy contento, me volvieron a hacer una placa con peso, lo cual mostró q ue la lesión no es gravepero si es necesario reposo, tratamiento. Todo esto es de a poco y pondré mucha fuerza de voluntad para estar pronto recuperado.En este momento no puedo responder a todos los hinchas pero muchas gracias! Por el apoyo brindado."