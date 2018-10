Deportivo Cuenca aprovecha la para de eliminatorias

El Deportivo Cuenca trabajó el día de ayer lunes 27 de Mayo en Patamarca. El entrenamiento estuvo dividido en una hora y media de actividad estuvo dirigida a un trote de 12 minutos alrededor de la cancha, y además una sesión de gimnasio para concluir.

Los jugadores morlacos, continuarán sus entrenamientos hasta el día miércoles 29 de Mayo y luego tendrán un periodo de descanso, por la paralización de la Copa Pilsener por los partidos de Ecuador en la eliminatoria al mundial Brasil 2014.

El volante José Granda, comenzó su recuperación física de base y otros jugadores como: Javier Charcopa, Mario Barrionuevo y Angel Mosquera hicieron terapias de fisoterapias.



El técnico argentino del Deportivo Cuenca se pronunció al respecto del partido del día domingo en donde cayeron de locales por 2-0 ante el Manta y dijo: “Manta planteó un juego que le dio resultado y de nuestra parte no salió como esperábamos; no estuvimos a la altura de lo que habíamos hecho en partidos anteriores”.



Además habló al respecto de la falta de gol en el partido a pesar de las diferentes ocasiones que tuvieron: “No me preocupa tanto, el no haber podido marcar ante Manta, sé que lo vamos a hacer. Hay que reconocer que no tuvimos un juego explosivo, sobre todo de tres cuartos de cancha hacia adelante, para obligar al rival a meterse más atrás y crear más situaciones”.