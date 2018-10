A Mourinho le gustaría contar con Valencia

El periodista de Fox Sports, Christian Martin, afirma a través de su cuenta de Twitter que por un buen contacto que tiene en el exterior, le ha llegado la noticia de que el Chelsea de Mourinho quisiera contar con el Toño Valencia para la temporada que se viene. Aquí pueden ver el tweet:

Por ahora es sólo un rumor, pero sin dudas puede ser algo cierto, ya que hay que recordar que en su tiempo como técnico del Madrid, también ya hubo un interés por el jugador ecuatoriano. Es del tipo de jugadores que le podrían interesar a Mourinho, ya que es muy disciplinado, versatil, y cumple con lo que se le pide.

Recordemos que Antonio Valencia está actualmente en el Manchester United, y llegó bajo pedido del ya retirado, Sir Alex Ferguson. En el Manchester United, ha ganado 2 premier legue, una FA Cup y una Community Shield.

Llegó a la final de la Champions League frente al Barcelona de Pep Guardiola, pero su equipo no pudo con el club catalán y perdió por 3-1. Muchos dicen que "El Toño" no entraría en los planes del nuevo técnico del Manchester, y, sumado a que ya está acostumbrado al ambiente de la Premier, no sería nada descabellado un cambio de equipo.