Casa Blanca se rindió ante Patricio Urrutia

En un partido muy emotivo, lleno de anécdotas y homenajes al dueño de la fiesta, se pudo despedir al Pato Urrutia, el público respondió como debía y los jugadores dentro del campo también, además de Urrutia los más aplaudidos por la hinchada fueron Pancho Cevallos, Damián Manso, Jacinto Espinoza y Enrique Vera.

El primer tiempo se jugó muy distendido, la más clara la tuvo Benítez al minuto 12, el cual no pudo definir ante Cevallos tras un pase de Renato Ibarra, Liga respondió con un globo de Manso a los 21 que se fue apenas afuera.

Uno de los mayores sustos de la noche sucedió en el minuto 24, cuando Christian Benítez tuvo que salir en camilla por un corte en su cabeza, después se pudo confirmar que el jugador se encontraba en óptimas condiciones para los siguientes partidos por Eliminatorias.

Al finalizar el primer tiempo Urrutia se quedó en la cancha para agradecer a la hinchada “Gracias Liga por todo, gracias por el cariño que me dieron durante estos diez años, realmente me llevo esta camiseta en el corazón”. Además el Pato agrego “Es la última vez que voy a estar acá, me voy muy orgulloso por el cariño de ustedes, gracias por todo”. La directiva de Liga y la FEF por su parte aprovecharon el medio tiempo para realizar homenajes a su capitán.

Los cambios para el segundo tiempo cambiaron el partido, Rojas para Ecuador fue un revulsivo que siempre busco mostrar porque merece un puesto en selección, pero el que se llevó todos los aplausos fue Alex Colon, el cual marco dos verdaderos golazos, uno a Viteri y el segundo al Chinto Espinoza. Antes que Colon, Marlon de Jesús y Joao Rojas ya habían adelantado a Ecuador.

Casi al finalizar el partido, cuando Urrutia ya jugaba para Ecuador, sucedió lo inesperado, penal para Ecuador, el balón lo tomo Urrutia, al primer intento su remate pego en el poste derecho, se repitió el penal por “invasión de área”, nadie reclamo y tras picarla Urrutia marco su último gol como jugador profesional, así se retiró Urrutia abrazados con todos y más con la hinchada que grito cada uno de sus goles.

Declaraciones

José Francisco Cevallos “Contento por este momento, pero también un poco triste porque un gran profesional y amigo (Urrutia) dice adiós al futbol profesional activo, pero sabemos que por su compromiso y por lo que ha aprendido en la vida lo que se viene para el son muchos éxitos”

Iván Hurtado “(Con Urrutia) estuve en Barcelona, con la selección y amistosos, pero a parte de no haber tenido mucho tiempo con el Pato hicimos una gran amistad, siempre nos hemos apoyado para diferentes obras sociales y ahora tuve la oportunidad de que me invite en un día muy importante para el”

Damián Manso “Estoy feliz de estar acá con él, compartiendo su último partido su despedida, muy agradecido por la invitación y por la persona que es él le dije que si enseguida”

Resumen del Partido