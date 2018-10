Alexis Mendoza: "Ningún partido se parece al otro"

El asistente técnico de Reinaldo Rueda, Alexis Mendoza, declara ante la prensa sobre la previa de Perú. Entre las declaraciones, dijo lo siguiente: "Fallaron los delanteros, falló la defensa, fallaron los mediocampistas, todo falló, algo que no se puede repetir."

"Todos los partidos son distintos, ningún partido se parece al otro. Esto lo estamos trabajando, previniendo, no hemos descartado nada todavía de lo nuestro, pero si son situaciones que teníamos pensados anteriormente, se nos presentó la oportunidad de volverlo a hacer, entrenarlo haber que podía pasar, no hay nada definido todavía, para tomar estas decisiones vamos a seguir entrenando todavía más. "No cabe duda que Perú armará el mejor equipo para ganar este partido, el empate no les alcanza, este partido es definitivo para ellos"

Recordemos que vimos a Ecuador jugar 4-2-3-1 en el segundo tiempo ante Alemania, donde se vio la mejor cara de la selección ecuatoriana, y es algo que le gustó mucho a la gente ecuatoriana y al cuerpo técnico, por lo que, podríamos ver esa alineación frente a la selección Peruana. Grabado de Radio Tropicana, en el programa "Pasión Deportiva."