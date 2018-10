Demanda de Luis Soler al Deportivo Cuenca (AUDIO)

Luis Gustavo Soler, entrenador argentino quien actualmente no está dirigiendo en algún equipo, habló la mañana del día lunes 3 de Junio en Radio Splendid de la ciudad de Cuena, con el que habló al respecto de la deuda pendiente que tiene el Deportivo Cuenca, se trata de un finiquito que el club no cumplió.

El finiquito con la dirigencia del D. Cuenca hace varios años atrás, se acordó pagar $ 50.000, los mismos que no han sido cancelados por el D, al no existir una respuesta de parte de los directivos se realizó al demanda a al FEF, quien emitió 30 días de plazo para el pago:

Algunas palabras del ex-técnico cuencano:

“No vi otra salida, cuando llegaron fines de octubre firmamos un finiquito entre ambas partes y solucionamos el tema económico, 50.000 dólares que era lo que me correspondía al final del año. Sigue siendo buena, no tengo ningún problema con los dirigentes del Deportivo Cuenca Cuenca, simplemente hice el reclamo porque no encontré la respuesta de parte de los dirigentes a la solución económica”.

“Quedamos que me iban a pagar a partir del 20 de enero, estamos hablando de sueldo de junio y finiquito. Estuve esperando un año que me pagaran y no lo ha hecho ”.

A continuación el audio de la entrevista:



Record music with Vocaroo >>