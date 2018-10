Narciso Mina: "El presidente del América me pidió que me quede"

Narciso Mina se encuentra en Guayaquil. El ex delantero canario, Deportivo Cuenca, entre otros equipos, se encuentra viendo la práctica de Barcelona S.C, y fue entrevistado por "Canchita" Tomalá de Radio Tropicana para el programa "Pasión Deportiva", en donde, entre otras cosas, Narciso Mina declaró que no es sorpresa el no haber sido convocado a la selección, ya que no ha contado con los minutos necesarios en el América.

El ex goleador canario, quién marcó 30 goles en la pasada temporada, sólo jugó en la Copa Mexicana, pero muy pocos minutos por liga, pero a pesar de esto, su técnico dice que si entra en sus planes y no se vaya. Mina, no tiene en planes regresar al país, y quiere tener una revancha en México, donde ante la salida del Chucho, podría tener mayor oportunidad de jugar y poder demostrar el porqué fue goleador en el campeonato ecuatoriano, y así, también tener una oportunidad nuevamente en la selección ecuatoriana.

A continuación, sus declaraciones: