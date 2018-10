Jugadores de El Nacional anunciaron que no van a entrenar por estar impagos

Vía twitter comunicaron varios jugadores de El Nacional que ya no entrenarán más por la deuda que tiene la dirigencia con ellos que es de 3 meses de sueldo.

En varias ocaciones la dirigencia del equipo militar hizo acuerdos con los jugadores para pagar los meses adeudados que no fueron cumplidos, es por eso que los jugadores han decidido unirse para dejar de entrenar hasta que se les pague lo que se les adeuda.

Algunos jugadores como Edison Preciado, reclaman otras deudas pendientes como la prima por su renovación con el equipo criollo que quedó en pagarse en enero pero se lo incumplieron.

“Y eso que no les he reclamo lo personal q hasta ahora no me cancelan lo q tenian q haberme pagado el 31 de enero como estipula el contrato” escribió Edison Preciado en su cuenta twitter @edisonnacional.

Además, la dirigencia militar no sólo está en deuda con los jugadores criollos sino también con otros empleados de la institución que tampoco han laborado desde el día de ayer. Por las redes sociales se informó que los jugadores del Bi Tricampeón se reunieron con parte de la dirigencia para tratar de llegar a una solución.