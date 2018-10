Rueda: "La defensa de Ecuador son los 11" (AUDIO)

If you can not see this chirbit, listen to it here http://chirb.it/nC4nbe

En el programa "Pasión Deportiva" de Radio Tropicana, pasaron la entrevista al Profesor Reinaldo Rueda, sobre su rueda de prensa, que pasó con Perú y como hay que enfrentar a la selección argentina. Entre lo que se pudo escuchar, se nota algo molesto al actual técnico de la selección ecuatoriana, manifestando e invitando a los hinchas que estén calmados, que apoyen a la selección, y no buscando un culpable específico por la derrota ante Perú, dando una declaración cómo "la defensa de Ecuador son los 11."

Manifestó lo siguiente: "Cuando Ecuador no tiene el balón, son todos los 11 los que no tienen el balón. Cuando asumimos un gol, es como cuando se hace un gol, se celebra con el que anotó o el que hizo la asistencia, cuando nos hacen un gol es igual, es fácil mirar al último defensor, eso lo hace el hincha, pero ustedes que son especialistas deben hacer un análisis más profundo."

"Errores que cometimos frente a Chile, Paraguay, Alemania, lo cometimos frente a Perú."

Entre otras cosas, dijo que con o sin Messi, y que con todo el debido respeto, no puede alterar para nada el ordenamiento que Ecuador haga.