Fabian Frías espera a jugadores para confirmar alineación

El director técnico argentino del Deportivo Cuenca, Fabián Frías, está a punto de confirmar su alineación para medir el día domingo a las 15h30 al Deportivo Quevedo en el estadio 7 de Octubre por la fecha 19 de la Copa Pilsener.

Por el momento, Frías, tiene algunas dudas, debido a que uno de sus defensas centrales, Deison Méndez , sufre de un problema muscular y el volante lateral Roberto Valarezo sufre de un golpe que sufrió en la práctica del pasado miércoles.



Aunque el técnico argentino se mostró seguro respecto a la recuperación de sus jugadores y dijo: “Seguramente lo definiremos mañana, esperando la evolución de Deison y Roberto. Mike Rodríguez, también tiene alguna molestia; ojalá estas horas sirvan para que se puedan recuperar”.



Deison Méndez, fue consultado por la prensa, y el defensa contó que la distención muscular la sufrió el sábado durante la práctica y que desde ese día, se ha sometido únicamente a sesiones diferenciadas que son de fisioterapia y ultrasonido. El jugador dijo lo siguiente: “De ayer hasta hoy, no he sentido molestias, espero mañana amanecer mejor para poder ser considerado para el juego contra Deportivo Quevedo. Claro en este momento, no estoy en las mejores condiciones físicas, pero la última palabra la tendrá el médico”.

Sobre los jugadores lesionados, el médico Vicente Brito dio a conocer las novedades del equipo: “Para algunos el entrenamiento de mañana, será definitivo y nos permitirá conocer si pueden o no llegar para el juego del domingo”, manifestó.

Sobre jugadores lesionados como Deison Méndez y Roberto Valarezo, Brito dijo lo siguiente : “Lo de Roberto Valarezo es una contusión del ante pie izquierdo y lo de Mike esperemos, por eso digo que las próximas horas serán determinantes”.