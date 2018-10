"El Poeta" contento con el compromiso de sus jugadores

El técnico del Deportivo Quito, Rubén Darío Insúa, resaltó la entrega y el profesionalismo mostrados por sus futbolistas pese a los múltiples problemas económicos que han enfrentado este año. En una entrevista para una radio local “El Poeta” comentó lo siguiente: “Imagínese otro plantel que haya reducido el 50% de su presupuesto, donde los jugadores no cobran hace 4 meses, donde el cuerpo técnico no cobra hace 7 meses… Yo no creo que cualquier otro equipo esté segundo en la tabla de posiciones, seguramente estaría en los últimos lugares. Hay gran mérito en los jugadores, que han tenido un comportamiento extraordinario, que son buenas personas, jugadores que han defendido con cariño la camiseta y, con algo que ya es imposible de encontrar: un espíritu amateur”.

Insúa considera sorprendente la forma que los dirigentes tienen abandonado al plantel chulla sin brindar soluciones a sus reiterativos problemas: “En condiciones anormales, el Quito está segundo. Por eso me llama la atención la soledad en que está trabajando el plantel desde que empezó el torneo, abandonado en la parte económica, en las condiciones de trabajo y en las relaciones humanas. Esto es una forma de defraudar al Quito. Esperemos que la conducción del club demuestre las mismas ganas que tenemos los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas de Deportivo Quito.”

Actualmente, la AKD presentaría una deuda de aproximadamente $170 mil donde se incluyen varias deudas a ex jugadores y equipos. La Federación Ecuatoriana de Fútbol le ha dado plazo a equipo chulla para que pague dicha deuda hasta el viernes, caso contrario quedará inhabilitado para jugar su partido respectivo el día domingo frente a El Nacional.

Fuente: www.futbolecuador.com