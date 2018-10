Hurtado: " Yo cuido los intereses de mis jugadores"

Ex capitán de la Selección Ecuatoriana y ahora Asambleísta, Iván Hurtado aseguró que una de las principales razones de la crisis económica que atraviesan algunos clubes nacionales, es la irresponsabilidad de los dirigentes.

“Que no se contrate por contratar, y que planifiquen una nómina basados en lo que tienen, ya que así seguro no van a tener problemas. El problema es que piensan más allá del dinero que tienen en sus cuentas”, afirmó el Bam Bam, entrevistado este viernes por radio Área Deportiva sobre la preocupante situación de algunos clubes ecuatorianos.



“Hemos conversado con Agustín (Delgado), con Ulises (De la Cruz), con otros compañeros asambleístas que están preocupados por esta situación. Esperemos poder plasmar una ley que vaya en beneficio de las instituciones deportivas, y seguro que ahí podríamos solucionar el problema, erradicarlo totalmente, porque si seguimos así, no va a quedar ni un solo equipo ecuatoriano”, apuntó.



Además, habló sobre su rol de presidente de la Agremiación de Futbolistas Ecuatorianos (AFE). “Nuestro gremio nunca ha querido que el fútbol se paralice, que se suspendan los partidos, pero hay muchas deudas, hay dirigentes que nos les dan bola a las deudas. Cuando se los presiona, ahí recién se quieren poner a arreglar, porque saben que tienen su compromiso. Sí tienen dinero para traer un jugador internacional, pero no tienen dinero para finiquitar un contrato y evitar una demanda”, afirmó.



“Los dirigentes tienen que organizarse, porque si tienen plata para traer un extranjero, deben tener dinero para finquitar un contrato o pagarle a un jugador que ya cumplió con el equipo. Primero es lo primero. El club que no paga y que arrastra deudas tiene que pagar, y si hay que suspenderlo, hay que suspenderlo”, complementó el ex zaguero central de la Selección Ecuatoriana.



Asegura que la AFE siempre estará abierta al diálogo, pero asimismo, adelantó que si ciertos clubes no solucionan definitivamente sus saldos pendientes, llegará un momento en el que la suspensión será la única opción. “Hemos tenido gran amabilidad con la mayoría de los clubes, siempre se ha tratado de mantener el diálogo, pero nosotros nos debemos a nuestros jugadores. Así como (Luis) Chiriboga defiende a los clubes, yo cuido los intereses de mis jugadorIes”, sentenció Hurtado. Fuente: Futbol Ecuador