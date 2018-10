PREVIA: Independiente recibe a Barcelona sin Erazo y Díaz

En la práctica que se realizó el día de ayer, se pudo ver con anticipación, el 11 que tiene pensado Gustavo Costas de cara al díficil partido en Sangolquí frente al Independiente José Terán. Un Independiente que, en lo que va del año, no ha perdido con los equipos guayaquileños, registrando 3 victorias (2 a Emelec y una a Barcelona) y 0 derrotas en 3 partidos jugados.

Para este partido, BSC no contará con la presencia de Frickson Erazo ni de Damían Díaz, esto se debe a que Erazo regresó con una contractura en su pierna derecha luego del partido frente a la selección Argentina, por lo que se le recomendó descansar. Díaz, de similar manera, tiene una molestia, pero en su tobillo, por lo que no arrancará de titular de Sangolquí, y no se sabe si formará parte de los convocados.

Por el lado de Costas, se encuentra en Argentina, visitando a su familia, y tiene un permiso que le permite estar unos días más. Las buenas noticias para Barcelona es que, finalmente, vuelve Jayro Campos a una convocatoria, y mejor aún, podría arrancar de titular en Sangolquí.



El estratega Costas todavía no ha retornado al país luego de un viaje a su natal Argentina que hizo aprovechando la paralización del torneo por Eliminatorias. Debido a que se le presentaron algunos inconvenientes familiares, al entrenador se le extendió el permiso y recién volverá la próxima semana.





Así alineó el equipo torero en la última práctica:

Máximo Banguera; Pedro Velasco, José Luis Perlaza, Jayro Campos y Geovanny Nazareno; Carlos Gruezo, Matías Oyola, Michael Jackson Quiñónez y Hólger Matamoros; Michael Arroyo, Ariel Nahuelpán.