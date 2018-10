Liga de Quito se impone en el Capwell ante Emelec

AHÍ SE FUE, AHÍ TE DEJÓ MADRID.

En un partido atípico el Club Sport Emelec recibió en su reducto a Liga De Quito. Los dirigidos por el argentino boliviano Gustavo Quinteros querían mantener la distancia que tenían sobre los blancos, pero no pudieron doblegarlos, perdieron su partido y perdieron la diferencia que habían marcado, con justicia, durante la etapa.

Primer tiempo trabado y con ciertos matices de buen juego los azules intentaron inquietar el área que comandaba el arquero liguista Alexander Domínguez. Muchas oportunidades crearon, pero no fueron lo suficientemente claras como para abrir el marcador o crear un peligro real. Una seguidilla de tiros de esquina que nunca fueron aprovechados por los eléctricos derivo en que el partido entre en transición y se pierda vistosidad, mientras los quiteños mantenían el orden, la calma y continuaban con su libreto de tapar las bandas a Emelec y así cortar los circuitos de ataque.

El primer tiempo terminó como lo que fue, un partido aburrido. Al comienzo del segundo los azules mostraban claros síntomas de desesperación que no se traducían en volumen de juego. El cuadro azucena mantuvo el orden en sus líneas y esperaba con vehemencia los embistes que conducía Marcos Mondaini a campo rival y eran fácilmente desarticulados. Sin mucha claridad por parte de Emelec el partido continuaba y se creaban espacios en la zaga millonaria que serían aprovechados por Liga y de esa manera llega el único gol de la noche del pie derecho de José Madrid, que logro vulnerar el arco que defendía Dreer y marcaba la definitiva del partido.

El reloj continuaba en su andar y los minutos no favorecían al local que algo de entrega intentaba, pero su falta de concentración y gracias a su desordenada, reiterativa y predecible forma de atacar era fácilmente contenido por la defensa de Liga que supo cuidar su resultado y se llevó los 3 puntos del Capwell.

QUINTEROS: “EL EQUIPO JUEGA COMO ME GUSTA”

En la conferencia de prensa post partido el adiestrador emelecista contribuía con su opinión sobre el partido que su equipo perdió

Un duro golpe fue el que recibió Emelec en su cancha luego de caer derrotado ante Liga de Quito por 1 a 0, ante eso el técnico Gustavo Quinteros conversó con los reporteros y manifestó la impresión que le dejo el duelo ante Liga y también habló sobre el pésimo momento futbolístico que vive el equipo. “Hoy por hoy, estamos en una mala racha. Sigue jugando bien el equipo, generamos situaciones claras y todos los partidos los arqueros rivales terminan siendo figuras” tiró el ex estratega de la selección boliviana.

Sin muchas vueltas el DT continuaba su comparecencia ante la prensa y manifestaba lo que vio en el medio tiempo “Entramos al vestuario y los mismos jugadores se dieron cuenta que la única forma de ganar la etapa es con la actitud. Es entendible que la hinchada este así por los resultados, el equipo fue superior al rival, llegaron una sola vez y nos ganaron el partido”.

Habló también sobre el cambio de Marcos Caicedo, sobre lo que vio en la cancha y por lo que le viene al plantel eléctrico “Caicedo no tuvo el acople que queríamos para el equipo, por eso lo reemplace”, “La diferencia es que los partidos anteriores llegábamos una o dos veces y anotábamos y ahora es al revés llegamos pero no convertimos” y concluyó “Tenemos que ir a ganar el miércoles a Manta y ganar todo lo que queda. Estoy tranquilo porque el equipo juega como a mi me gusta”.