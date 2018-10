Independiente - Barcelona, así lo vivimos

Independiente y Barcelona se encuentran en cuarta posición con 33 puntos, mientras que Barcelona en sexta posición con 29 puntos.

90+3' Se termina el partido entre Independiente y Barcelona. Empate a 1 gol por bando.

90+1' Contra golpe de Penilla, que al rematar desde fuera del área, le pegó mal al balón que se va muy arriba del arco.

90' Se agregan 3 minutos

85' !PALOO! Jugada de contra golpe de Penilla, que en un rebote se la pasan a Michael Arroyo que engancha y remata fuerte de derecha pero su remate se va al vertical. Se salva Independiente.

84' Centro por parte de Nazareno que Nahuelpan la baja de pecho, engancha y de derecha remata pero su remata se fue muy abierto. Muy buena jugada del argentino.

78' Cambio en Independiente, entra Nicolas Martínez y sale González

76' Falta fuerte de Nahuelpan para un defensa, y el árbitro no le saca la segunda tarjeta amarilla al argentino, lo perdona por esta vez.

70' Cambio en Barcelona, entra Penilla y sale M. Quiñónez.

67' Cambio en Independiente, entra Gabriel Cortéz y sale Orejuela

64' Tarjeta amarilla para Velasco por una fuerte falta

60' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Barcelona! Tiro libre que cobró Michael Arroyo, rebota en la barrera, luego Campos la baja para Nahuelpan que de zurda no perdona y sin que rebote la manda al fondo de las redes. Barcelona empata el partido a 1 tanto por bando.

58' Tiro libre cobrado por parte de Arroyo, que se va muy cerca del arco de Azcona. Sigue presionando Barcelona aunque Independiente trata de manejar el partido

53' Cambio en Independiente, entra Daniel Angulo y sale Armando Solís.

52' Golpe de cabeza de Nahuelpan después de un tiro de esquina que no puede conectar con fuerza y sin problemas la controla Azcona

49' Falta de Jayro Campos sobre González, tiro libre peligroso para Independiente.

48' Independiente por el momento comienza a tocar en el campo contrario en jugadas colectivas, pero han sido anuladas por fuera de juego.

45' ¡Comienza el segundo tiempo!

12:30 Los equipos saltan al campo de juego para la segunda parte del partido

45' Se termina la primera parte del partido. Independiente gana por la mínima frente a Barcelona que juega con 10 jugadores.

42' Tarjeta amarilla para Henry león por una fuerte falta.

38' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Independiente! "Chiqui" Guerrero ante la marca de Paredes, pone al parecer un centro que termina dentro del arco de Banguera que nada pudo hacer

36' Tarjeta amarilla para Nahuelpan por una golpe hacia Mario Rizzoto

31' Remate fuerte de Pineida luego de un rebote por un tiro de esquina que se va por arriba del arco de Banguera

25' El encuentro se está jugando mucho en el medio, no se hacen daño los equipos por el momento

16' ¡Palooo! Michael Arroyo con un remate sobre la barrera que pega en el horizontal. Se salva Independiente y avisa Barcelona.

15' Falta sobre Nahuelpan, tiro libre peligroso para Barcelona

12' Tiro libre que cobra Sornoza que se desvía en la barrera torera y Banguera la manda al tiro de esquina

11' Tarjeta amarilla para José Luis Perlaza por reclamos sobre la expulsión de Oyola

10' ¡Tarjeta roja para Matías Oyola! Solís entraba al área de Barcelona, y Oyola al tratar de alcanzar el balón se lo baja al jugador de Independiente. Era para amarilla la jugada, aunque el árbitro consideró que era para roja. Tiro libre peligroso para Independiente.

8' Gran contra golpe por parte de Independiente, que llegaba con un centro del "Chiqui" Guerrero que Solís con la cabeza la manda para arriba.

5' Tarjeta amarilla para Mario Rizzoto por una fuerte falta sobre M.J. Quiñónez

3' ¡Gol anulado para Barcelona! Un centro por parte de Matías Oyola en un tiro libre, Perlaza llegaba para anotar el primer tanto del partido, aunque Nahuelpan hacia falta a un defensa para abrir espacio a Perlaza. Bien anulado el gol.

0' Comienza el primer tiempo del encuentro!

11:30 : Llegó la hora del partido!

11:28 A punto de comenzar el partido, los jugadores de ambos equipos ya están dentro del campo de juego

10:48 Alineaciones confirmadas para ambos equipos:

Independiente del Valle: Azcona; Pineida, Caicedo, H. Leon, Ayala; Rizzoto, Orejuela, Gonzalez, Guerrero; Sornoza, Solís.

Barcelona: Banguera; Velasco, Perlaza, Campos, Nazareno; Paredes, Gruezo, M. Oyola, MJ Quiñónez; Arroyo, Nahuelpan.

Por la fecha 19 de la Copa Pilsener, Independiente del Valle recibe a Barcelona en el Estadio Rumiñahui, en donde los dos equipos están por la pelea de la punta del campeonato. Independiente llega al partido con 32 puntos, si el equipo de Sangolquí gana el partido, sería el nuevo puntero del Campeonato Nacional, mientras que Barcelona llega al partido con 28 puntos, si es que gana, desplazaría a la Universidad Católica de la quinta posición con 31 puntos, aunque se metería en la pelea por la punta, ya que no estarían a muchos puntos de diferencia. La novedad para el cuadro torero es la ausencia de dos de sus figuras y jugadores titulares, Damián Díaz, quien se especula que firmaría contrato con un equipo extranjero en los próximos días, aunque no hay nada oficial por el momento, aunque se dice que tuvo una semana de práctica de bajo rendimiento, por lo que no estaría entre los titulares del partido. Otro ausente es Frickson Erazo, que luego de los compromisos con la selección ecuatoriana, sintió una molestia muscular, por lo que no van a arriesgar al zaguero. Este último jugador también ha sido protagonista de varios rumores al respecto de su continuidad en el equipo torero, ya que hay varias ofertas, aunque la dirigencia dice que no hay nada concreto por el momento. Independiente llega de vencer en el partido diferido con Emelec en condición de visita por 2-0, mientras que Barcelona llega con una importante victoria frente al Deportivo Quito con gol del argentino Ariel Nahuelpan.