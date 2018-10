Independiente y Barcelona empatan en Sangolquí (VIDEO)

En la vuelta del campeonato ecuatoriano, Independiente José Terán recibía en Sangolquí a BSC, que tuvo una excelente noticia en su defensa: La vuelta de J.Campos a la defensa barcelonista, quién volvió de muy buena forma, cortando y dando una salida limpia.

No serían los mejores primeros minutos para el cuadro amarillo, quién ya en los primeros minutos, sufría un gol anulado por Perlaza, en donde Nahuelpan se forcejeaba con los defensas, y el árbitro consideró una falta ofensiva de Nahuelpan. Luego, Barcelona seguiría sufriendo, con la expulsión de Matías Oyola, algo exagerada, por una falta, en lo que se consideró que era de roja directa.

Barcelona, con 10, igual tenía mucho más la pelota que el Independiente, que se hacía fuerte cuando encontraban a Solís y Guerrero, y las salidas de Pineida por la derecha. Sería el Independiente quién anote el primer gol, por medio de Guerrero, quién muchos creen que centro pero salió hacia el arco, y Banguera no pudo sacar el balón de las redes. Paredes tuvo mucho que ver en ese gol, al sólo ver como Guerrero centra, pero no presionando nunca al Ex Emelec.

A pesar de esto, Barcelona seguía buscando, y pudo tener el descuento por medio de Arroyo, pero su tiro libre dio en el poste. No sería sino hasta el segundo tiempo, en donde Nahuelpan encuentra el gol con un zurdazo de volea, imposible para el guardameta. Arroyo, nuevamente, remata de media distancia casi en los minutos finales, y su remate vuelve a dar en el poste. Un empate que puede ser algo frustante para el Independiente, quién perdió la oportunidad de oro de ser puntero, y tener 4 punteros en el campeonato ecuatoriano.