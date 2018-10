Polo Wila: "Emelec mereció mucho más"

If you can not see this chirbit, listen to it here http://chirb.it/sFJt71

El día de hoy, Lunes 17 de Junio, el Emelec decidió entrenar a puerta cerrada sin acceso a la prensa, para estar concentrados de lleno de cara al partido del miércoles frente al Manta, que puede ser muy importante para ver el rumbo que tendrán en esta etapa. Pero, en el programa "Pasión Deportiva", se pudo entrevistar a Polo Wila, previo a que los jugadores entren al complejo a entrenar.

Polo Wila dijo, bromeando, que ganaron 8 partidos, y por eso les ha tocado perder 4. También afirma que el Emelec mereció mucho más, que manejaron más la pelota, y que el partido suspendido puede ser vital para ellos. Entre lo curioso, Wila dice que tampoco esperaban semejante bajón del equipo, y pone como principal responsable el clásico del astillero perdido frente al Barcelona S.C semanas atrás.

A continuación, las declaraciones de Wila.