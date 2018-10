Pedro Quiñónez: "No hay ningun problema con Zeballos"

If you can not see this chirbit, listen to it here http://chirb.it/mvOPDs

Pedro Quiñónez habló para los medios deportivos una vez finalizado el entrenamiento de hoy en el complejo de Samanes. Entre las declaraciones de Quiñónez, manifiesta que la mejor medicina para Emelec es el entrenamiento, en donde siempre se hacen respetar de local.

También dice que el problema no es netamente de los delanteros, sino del todo equipo, y que siempre hay que ser positivo, ya que no todo en el fútbol es alegría, y que ahora les tocó la crisis a ellos. Recordemos que Emelec viene de 4 partidos seguidos sin saber lo que es ganar.

Quiñónez desmiente alguna pelea con Pablo Zeballos, manifestando que leyó por el Twitter que hubo una presunta discusión entre él y Zeballos, a lo que él dijo que todo está bien y no hay nada mal.

A continuación, las declaraciones de P.Quiñónez: