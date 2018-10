Carlos Sevilla: "Nos encontramos ante un gran equipo tanto en defensa como en ataque"

El Profesor Carlos Sevilla acudió a la rueda de prensa en el estadio Olímpico Atahualpa luego del partido ante Deportivo Quito. A continuación resaltamos lo más importante de la intervención del técnico criollo:

“Nos afectó muchísimo, la prueba está en el partido que hoy jugamos y en verdad le digo porque cuando no se trabaja lo que uno se tiene planificado, trabajar a doble jornada, cuando se tiene planificado alimentarles bien eso indudablemente en las posibilidades que nos permita el equipo, eso no se puede hacer en una para, que la para sirva para estar reparados entonces pasa lo que a momento está aconteciendo. Dentro del partido si en verdad el equipo tuvo mucha actitud, corrió, buscó la pelota, manejó bien el balón pero nos encontramos ante un gran equipo tanto en defensa como en ataque como Deportivo Quito y no pudimos crear situaciones clarísimas de gol, llegamos muy tibios, muy débiles, sin chispa, sin ganas y cuando tenemos que estar bien atentos a la jugadas, todos conocemos como lo hace Deportivo Quito, un centro pasado para sacar ventaja de los jugadores espigados que tiene, nos convirtieron, cuando estamos atacando perdemos una pelota, no estamos marcando y nos agarran mal parados y nos convierten nuevamente y todo aquello que hace Deportivo Quito nosotros lo permitimos, en cambio a nosotros nos faltó seguridad en la saga, nos faltó vives, estar manejando mejor en ataque si en verdad nosotros vamos a pasar una defensa como lo es la de Deportivo Quito pues tenemos que ser más ágiles mental y físicamente para darle mejor trato al balón que es lo que no tuvimos”.

“El equipo tiene que mentalizarse nuevamente de que con todos los problemas, con todos los inconvenientes que tenemos vamos a tener que seguir viviendo y seguir adelante así es que hay que trabajar como lo hicimos antes de la para pensando en que la única posibilidad que nosotros tenemos de salir adelante porque en calidad y también en armaje dentro del resto de equipos muchos nos llevan demasiada ventaja entonces para poder contrarrestar nosotros eso tenemos que tener un equipo sólido, trabajador, un equipo de obreros dentro del campo de juego que espero poder retomarle porque es muy difícil, cuando la mente no está metido en el trabajo y no está metido en los partidos se dan situaciones de esa naturaleza“. Fuente: El Nacional