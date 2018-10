Alex Colón se manifiesta pidiendo soluciones inmediatas

El enganche capitalino que lidera la orquesta de Rubén Darío Insúa en Sociedad Deportivo Quito, aseguró que siguen jugando por su enorme compromiso con la hinchada azulgrana, pero confesó que lo tienen realmente molesto los incumplimientos de la directiva.

Peleando el boleto a la Gran Final. “Estamos muy cerca de quedarnos con la punta, Emelec tiene un partido menos (juega esta noche contra el Manta FC en el Jocay) que será decisivo. Ahora estamos otra vez en la pelea cuatro equipos, espero que Deportivo Quito solucione la parte económica que será muy importante para la parte futbolística”.



Preocupación en la Academia. “Somos empleados, esperamos para ver la solución que se tome. Ya creo que se ha pasado del límite, ahora si molesta demasiado. Se está batiendo un récord, en todos estos seis meses, creo que hemos cobrado mes y medio, de ahí nada más”.



Paciencia agotada. “Estamos jugando de la mejor manera, pero ya se pasó de la línea. Estamos muy molestos, la dirigencia ya tiene que ponerse de acuerdo y solucionar el tema, es muy grave para todos. La solución tiene que ser inmediata, no queremos esperar más. Se ha trabajado de la mejor manera, jugamos como si estuviéramos al día”.



Rumores de una posible transferencia. “Jugamos por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestra hinchada, de ahí estamos solos, nadie nos ha apoyado. Por el momento no quiero hablar de eso (especulaciones de un traspaso a México), por respeto a esa linda hinchada, lo manejo con mucho profesionalismo, al momento no quiero topar ese tema. Jugaré estos tres últimos partidos de la mejor manera (de la primera etapa)”. Fuente: Futbol Ecuador