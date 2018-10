Luis Caicedo: "Hay que prepararnos bien para los partidos que nos quedan" (AUDIO)

If you can not see this chirbit, listen to it here http://chirb.it/mJxmAB

Declaraciones de Luis Caicedo de cara al partido que se enfrentarán frente a Liga de Loja este Domingo en la ciudad de Guayaquil. Si bien Barcelona ya no se juega nada, quiere terminar la primera etapa de la mejor manera posible, y tener puntos en la tabla acumulada. Luis Caicedo, no ha figurado mucho en el 11 titular este año, debido al buen nivel de Gruezo y Matías Oyola a lo largo de la temporada, por lo que "Gordo Lucho" se ha visto relegado en la banca. Esta vez, le toca poder jugar en el esquema titular, debido a que Oyola fue expulsado el fin de semana pasado frente a Independiente José Terán.

Entre las declaraciones de Caicedo, afirma que se perdieron muchos puntos en el camino, y que partidos frente al Macará, Independiente José Terán, ambos en condición de visitante, son partidos que eran ganables para el cuadro torero.

Así alineo BSC el día de hoy:

Banguera; Paredes, Perlaza, Erazo, Nazareno; Gruezo, Caicedo, Quiñónez, Matamoros; Nahuelpan, Penilla