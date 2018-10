Mena: "No hemos ganado nada, hay que seguir trabajando" (AUDIO)

If you can not see this chirbit, listen to it here http://chirb.it/hcctC3



Ángel Mena manifiesta para pasión deportiva, que es muy importante haber sacado los 3 puntos. Entre las curiosidades, manifiesta que quieren sacar los 6 puntos restantes, por lo que da a entender que el Emelec irá todo con el todo. Con esa victoria, mantienen su ventaja con el más acérrimo perseguidor, Liga, ya que Deportivo Quito perdió su cotejo frente a Independiente.

Mena, quién ha ingresado en los últimos 2 partidos al cambio, ha jugado un papel fundamental en el Bombillo, siendo de los hombres más desequilibrantes, con la técnica que caracteriza al hábil zurdo, y con buenos cambios de ritmo. En esta recta final, Emelec busca asegurar la etapa, para tener revancha en una final más. Este miércoles, se jugará la siguiente fecha en el campeonato ecuatoriano, y Mena admite que los rivales lo pueden llegar a complicar mucho.

Emelec se encuentra puntero con 41 puntos.