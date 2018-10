PREVIA: Emelec recibe a Universidad Católica

Emelec recibe en su santuario a Universidad Católica este miércoles 26 a las 19H00. La mesa está servida para que los azules obtengan su clasificación. A falta de una fecha, esto dependería de que se den resultados favorables en los otros encuentros por la fecha 21. Y de esta manera celebrarían un nuevo ticket a la final del campeonato.

En el encuentro que se jugó por la 2da fecha en Quito, lo azules golearon con un categórico 4- 0. Los Camaratas quieren sumar puntos que le permitan acceder a un torneo internacional, pero la ambición de los Millonarios por la corona no presagian un buen futuro para los dirigidos por Jorge Célico. Vienen de vencer al Dep. Quevedo por 2 a 0 que incluye un gol del ex Emelec y ex goleador del torneo, Pablo Palacios. Por su parte El Bombillo regresa a Guayaquil después de derrotar al Dep. Cuenca 1 a 0 con un soberbio golazo del argentino Nasuti.

El DT del Ballet seguirá en su intento por encontrar que los titulares de siempre le den la razón, mientras que en el banco estarán los que han conseguido los puntos que hoy ponen a Emelec como aspirante a ganar la etapa. Hoy entrenaron con Esteban Dreer en el arco; Narváez, Achilier, Nasuti, Baguí, línea de 4; Valencia, P. Quiñónez, Lastra, Alemán (50); Mondaini y Marlon De Jesús como punta de lanza. Por su parte en la banca aguardaran su oportunidad Ángel Mena y Fernando Gaibor.

Lista de convocados:

- Esteban Dreer

- John Narváez

- Cristian Nasuti

- Gabriel Achilier

- Oscar Bagüí

- Enner Valencia

- Osbaldo Lastra

- Pedro Quiñónez

- Christian Alemán

- Marco Mondaini

- Marlon De Jesús

- Cristian Arana

- Wilmer Zumba

- José Luis Quiñónez

- Polo Wila

- Fernando Gaibor

- Ángel Mena

- Marcos Caicedo

- Pablo Zeballos

- Robert Burbano

- Bryan Carranza