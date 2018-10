Tenorio: "Soy un agradecido de Vasco

El delantero de Vasco da Gama, Carlos Tenorio en declaraciones a los medios brasileños se mostró muy tranquilo por el trabajo en su equipo, pero a su vez se mostró un tanto inquieto por lo que puede ser su futuro.

“Tengo una alegría grande de estar aquí. Tengo que agradecer a Vasco después de todo lo acontecido el año pasado. Estoy bien ahora y eso significa mucho para mí. La lesión perjudicó mi carrera, no pude estar en la cancha. Me gustaría permanecer en el equipo, pero mi contrato termina en el mes de diciembre y no sé si voy a quedarme. Si debo irme, me iré muy agradecido”, manifestó en declaraciones a los medios brasileños.



“Quiero continuar. Después de lo que pasé el año pasado, con muchas lesiones, siempre fui bien tratado. El equipo vive una situación complicada, pero vamos a continuar con el trabajo. Tenemos un entrenador de primera que trabaja con nosotros. Yo vivo feliz aquí, tranquilo, sea titular o no. Vamos a entrar con garra siempre. Marcando o no marcando goles, mi deseo es estar cien por ciento aquí”, prosiguió.

Consultado sobre la llegada de André al equipo, el Demoledor dijo: “Yo siempre pienso en lo colectivo. Jugará quien haga mejor las cosas. El fútbol es colectivo. Ustedes piensan en lo individual, pero lo que importa es lo colectivo. Si el entrenador decide colocar a alguien, no es porque sea mejor que el otro, sino por el momento. No me preocupo de eso”.

“El Vasco no es el único club con dificultades. No es una situación que va a proseguir, la directiva está trabajando para resolverlo. Yo entiendo eso. Dentro del campo, ninguno juega con el ceño fruncido. Por supuesto que sería mejor que no suceda, pero todo el mundo está tranquilo. Creo que de mi parte queda jugar y dejar el resto a mi representante”, concluyó.