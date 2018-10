La sub 16 y la sub 18 ganan la primera etapa y van por el campeonato

Este sábado 22 de Junio en la Casa de la Selección, la sub 16 y sub 18 rayada visitó al Deportivo Quito en el marco de la vigésima fecha del torneo nacional de la categoría. Los de Sangolquí vencieron 2 a 6 a los chullas en la sub 16 y 0 a 2 en la sub 18.

De esta manera, Independiente sub 16 llega a 45 puntos en la tabla de posiciones, la sub 18 obtiene 48 puntos y a falta de dos jornadas, gana la etapa pues se vuelve inalcanzable para su perseguidor, El Nacional.

Así los del Valle se convierten en los primeros finalistas del año, pero hay que recalcar que los jugadores y cuerpo técnico van por la segunda etapa, pues su idea es volver a ser campeones sin necesidad de jugar una final.

Independiente consigue coronarse campeón Sub 16 por quinto año consecutivo y conseguir el tetracampeonato en la Sub 18.

