Quinteros: "El equipo nunca fue superado futbolísticamente" (AUDIO)

If you can not see this chirbit, listen to it here http://chirb.it/rme8gh



Gustavo Quinteros da unas declaraciones para la prensa, en donde deja en claro algunas cosas en el Emelec. El porqué Gaibor ha sido suplente, es porque le ha costado volver al mismo ritmo, ya que para el técnico, Gaibor debe ser titular.

A su vez, indica porque Oswaldo Lastra ha sido titular en estos últimos partidos, ya que según Quinteros, tiene buen trato de pelota, buen quite, y anda en un buen momento. Así mismo, aclara el caso de Vinicio Ángulo, en donde aclara que es un chico joven, que es un jugador importante, que tendrá oportunidades, pero todo depende del compromiso que tenga el jugador con el equipo, ya que no muestra mucho compromiso al llegar tarde a los entrenamientos.

A su vez, prefiere no hablar de la situación del mercado, en este caso específico, el caso MIller Bolaños.