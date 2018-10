Leguizamón: "No me han llamado de Emelec" (Audio)

El delantero de independiente de Avellaneda, Félix Leguizamón en diálogo con Radio Huancavilca de Guayaquil dio a conocer que aún tiene contrato con los "Rojos" por dos años más y que espera la decisión de los directivos de su equipo para saber cual será su futuro, una vez que su equipo perdió la categoría.

“Conmigo no se ha comunicado nadie para decirme que no voy a seguir”, señaló sobre su presente en el equipo de Independiente de Avellaneda.

En cuanto a la posibilidad de llegar a Emelec apuntó: “No tengo idea, no sé nada, mi representante me dijo que no hay nada. Lo del `Bombillo´ me sorprende”.

Recordó cuando fue compañero con su compatriota Cristian Nasuti en River Plate: "Vi el resumen del partido de Emelec y el gol que hizo. Me gusta la idea de Emelec, aunque no se han comunicado conmigo, ojalá que se pueda dar”, concluyó.