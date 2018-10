Fabián Bustos confirmado como director técnico del Manta FC

Luego de la renuncia por parte de Edwin Cozar, la dirigencia mantense confirmó la presencia de Fabián Bustos como nuevo director técnico del Manta FC para que sea parte de la seguna etapa.

Bustos habló con los medios al confirmar su presencia como nuevo director técnico y dijo lo siguiente:

"Quiero pedir disculpas a la afición por la forma como me fui en el 2010, no volverá a suceder. Debemos trabajar para tener mas situaciones de gol. Me parece que tenemos pequeñas sociedades para ser mas solidos. En el 2009 tome el equipo último, esta temporada lo podemos levantar de nuevo".

"Se cayó lo de Gabriel Méndez, estaba todo encaminado, había dado la confirmación pero le llegó una oferta superior. Conozco a Nicolás Ramírez el problema es el cupo de extranjero que no tenemos. Lo de Santacruz depende de el, quiero verlo, esperemos que mejore el nivel. Carabali es un jugador que tiene muy buena actitud, pelea siempre el balón, es excelente, solo le falta marcar".

"En el 2010 tuvimos una buena asistencia de publico al estadio, esperemos que el hincha nos respalde". afirmó el argentino Fabián Bustos.

En la cuenta oficial de una red social, oficializaron la renuncia de Edwin Cozar y la contratación de Bustos:

— Manta Futbol Club (@MantaFutbolClub) July 1, 2013