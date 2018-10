Liga de Quito - Universidad Católica, así lo vivimos

A continuación los goles del partido:

90+2' Se termina el partido

90' Se agregan 2 minutos

90' Cambio en Universidad Católica, ingresa Carlos Moyano y se retira Henry Patta

89' Tarjeta roja para Steven Soto por una falta sobre Feraud

87' Tarjeta amarilla para Henry Patta por una falta

81' Cambio en Universidad Católica, ingresa Jorge Luis Cuesta y se retira Federico Laurito

79' Se retira en camilla Eduardo Morante por un golpe en su cabeza cuando remataba de cabeza

78' Cambio en Universidad Católica, ingresa Steven Soto y se retira Martínez

77' ¡Se pierde la cuarta Universidad Católica! Contra golpe que Pablo Palacios prefiere rematar en vez de pasar el balón a Patta que estaba abierto por derecha

73' ¡Se la pierde Laurito! Mano a mano frente a Viteri que trata de definir a un lado pero el pie del arquero evita la cuarta del partido.

71' Cambio en Liga de Quito, ingresa Hugo Vélez y se retira Garcés

71' Tarjeta amarilla para José Madrid por una falta sobre Benítez

66' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Universidad Católica! Un pase entre lineas de Laurito hacia Benítez, que elude a Daniel Viteri y pone la tercera del partido.

61' Tarjeta amarilla para Luis Luna por una falta

56' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Universidad Católica! Diego Benítez aprovecha un error de Fernando Hidalgo y pone la segunda del partido.

52' Tarjeta amarilla para Carlos Arboleda por una fuerte falta

45' Inicia el segundo tiempo en Casa Blanca

Cambio en Liga de Quito, ingresa Saritama y se retira Rojas

A continuación el video de la expulsión de Méndez:

45' Se termina la primera mitad del encuentro

44' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Universidad Católica! Luego de un tiro de esquina, Andrés Mendoza salta y un remate de cabeza entre Viteri y un defensa de Liga que se quedan estáticos.

39' ¡Increíble la que se pierde Universidad Católica! En una jugada que en el piso Laurito la patea aunque la queda a Patta que la adelanta ante la salida de Viteri, luego lo elude pero le queda incómodo y la defensa la rechaza. Llega constantemente el equipo visitante aunque no concretan.

37' ¡Se salva Liga de Quito! Centro por parte de Benítez que ante la mala salida de Viteri, le rebota a Henry Patta que a un metro del arco no puede definir ya un defensa de Liga de Quito lo incomodó.

36' Gran llegada de Garcés luego de un pase largo, que Cangá marca bien y se la pierde el jugador albo.

29' Remate de Patta que llegaba por derecha pero responde bien Viteri

27' Tarjeta amarilla para Henry Cangá

24' Edgardo Bauza constantemente le está reclamando a Samuel Haro, el director técnico de Liga de Quito fue advertido.

18' Doble tarjeta amarilla para Édison Méndez, por excesos de reclamos hacia el árbitro. Méndez reclama y le sacan la primera amarilla, luego siguen los reclamos y le sacan la doble tarjeta amarilla. Se queda con 10 jugadores Liga de Quito.

13' ¡Se salva Liga de Quito! Una jugada en la que Benítez se la toca a Patta que se la baja de cabeza a Laurito, que cuando para el balón, se le adelanta y al momento de rematar un defensa se cruza y la manda al tiro de esquina.

7' Tiro libre peligroso que remata Martínez aunque Viteri estaba atento y rechaza el balón con sus manos.

2' Henry Patta mediante una jugada en la banda derecha, entra al área y saca un remate débil de zurda que controla Viteri

0' Comienza el partido entre Liga de Quito y Universidad Católica

11:29 Los equipos están dentro de la cancha, a punto de comenzar el encuentro

11:09 Alineaciones confirmadas para ambos equipos:

Liga de Quito: Viteri; Corozo, Canuto, Morante, Arboleda; Hidalgo, Luna, Feraud, Méndez, Rojas; Garcés.

Universidad Católica: Galíndez; Espinosa, Mendoza, Cangá; Carabalí, Martinez, Benítez, EPatta; HPatta, Laurito, Palacios.

Por la primera fecha de la segunda etapa, Liga de Quito recibe a la Universidad Católica en el Estadio Casa Blanca. Recordar que Liga de Quito terminó segundo en la primera etapa con 41 puntos, 4 puntos atrás de Emelec que ganó la primera etapa y está en la final. Así mismo, los albos no quieren que se repita la misma historia y esta vez van a tratar de ganar la segunda etapa. Puppo y Vitti son los jugadores que ya no permanecerán en el equipo, ya que se ha llegado a un acuerdo con ellos y la dirigencia con el director técnico Edgardo Bauza, decidieron que no estaban rindiendo al equipo. La Universidad Católica por su lado, terminó sexto, con 33 puntos. Aunque ha sido la revelación del torneo, ya que a pesar de ser el equipo recién ascendido de la serie B, ha realizado un gran papel en el torneo y tienen a uno de los goleadores del campeonato, Federico Laurito. El partido iniciará a las 11h30 (Hora Ecuador) con el arbitraje de Samuel Haro.