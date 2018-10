Preciado con fuerte posibilidad de salir al fútbol del Exterior

En una entrevista con La Deportiva se refirió a lo que fue el empate ante Deportivo Cuenca y de su futuro profesional. Tiene posibilidades de vincularse al balompié del exterior, en las próximas horas se podría definir este tema.

Edsion Preciado: “Ayer (domingo) no se dio el resultado que nosotros queríamos, ganar de local ante el Cuenca aunque conseguimos un empate”.

En torno a la posibilidad de vincularse al fútbol del exterior fue claro “Han estado solo conversando no he tenido una respuesta clara de la dirigencia ni tampoco de mi empresario, me he tenido al margen para evitar desconcentraciones”.

Preciado considera que este lunes podría definirse, previo a la hora del entrenamiento (15:00) podría conocer algo.

Edison Preciado: “Se puede dar como no puede, solo faltaría el visto bueno del presidente y del directorio”.

El delantero no conoce el nombre del club al que sería transferido. Desde el mes de mayo se rumoraba que había interés por el jugador Edison Preciado de El Nacional, esperemos ver que pasará en las siguientes horas que serían claves para que se de el traspaso.

Fuente: http://deportiva993.com