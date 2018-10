Jorge Célico comenta sobre victoria frente a Barcelona

El técnico de Universidad Católica, Jorge Célico, atendió a los medios luego de la victoria obtenida sobre Barcelona. El entrenador destacó la victoria ante un rival como el conjunto torero.

Aunque el primer tiempo terminó empatado 1-1, el entrenador señaló que se fue tranquilo al descanso: “Entramos al vestuario con un grado de tranquilidad porque, si bien arrancamos perdiendo, notamos que fue un error nuestro, pero un error que tiene que ver con la defensa de una idea que es salir jugando. Sabíamos que estábamos haciendo bien las cosas.”



Al preguntársele sobre los errores del rival, el argentino señaló que fueron provocados por el accionar de su equipo: “Católica generó que Barcelona se haya equivocado y se haya descontrolado un poco en su juego. Eso fue mérito exclusivamente del equipo que jugó bien ante un gran rival. No es fácil jugar ante un equipo como Barcelona, con su historia. Me decían que Católica no le ganaba a Barcelona hace 22 años y eso es lindo.”



“Más que analizar los errores de Barcelona, yo quiero hacer hincapié sobre los muchachos que defienden muy bien la camiseta, como los chicos de Católica, ante un gran rival. Habrán visto el estadio hoy. Nosotros nunca jugamos con tanta gente y eso es agradable. Ganarle a Barcelona tiene un sabor especial porque sabés que estás compitiendo contra un equipo poderoso del Ecuador.”, añadió



Célico considera que el equipo camarata va a seguir mejorando conforme sigan madurando sus jugadores y destacó la presencia este día de Daniel Porozo, quien debutó en la A con 15 años: “Va a seguir creciendo el equipo, por la media de edad. Imaginaté si no crecerá Porozo jugando con 15 años en Primera contra Barcelona y seguro crecerán otros chicos con 20 y 21 años.”



El estratega no se animó a señalar qué espera del equipo para el final de la temporada, si no que quiere ir paso a paso: “En cuanto al objetivo, disculpa si te desilusiona mi respuesta, pero la realidad es que debemos jugar bien contra Deportivo Quevedo. De nada serviría haber ganado dos partidos importantes, si no ganamos a Quevedo.” (Futbol Ecuador)