Barcelona y sus problemas ofensivos

Luego de la derrota que sufrió el equipo amarillo en la capital, dos cosas quedaron muy en claro: Primero, Barcelona perdió mucho peso ofensivo con la salida al exterior de varios de sus referentes en ataque. Y segundo: los delanteros nacionales como Penilla y Quinteros no han resultado ser la salida que el técnico Gustavo Costas anhelaba para este partido.

En lo que va del torneo nacional, las dos primeras fechas dictan que: Barcelona solo metió 1 gol en 180 minutos. Evidenciando la baja producción de goles. Penilla, quien entró como titular, no supo vulnerar el arco de los quiteños y no encontró la manera de zafarse de una férrea marca como la que aplicó la U. Católica durante todo el encuentro. Quinteros entró faltando 13 minutos para qué culmine el juego, pero no cambió mucho los problemas de arriba.

Ante los pocos minutos que le ha dado al técnico Gustavo Costas a Bryan de la torre y sobre que piensa del partido, el se refirió: "Tienen que jugar 11, si saco a Paredes o Velasco, que porqué los saco, como todo, pasa esto. Yo creo que Bryan esta bien, pero el problema no es ahí, es adelante".

El equipo canario y su técnico espera que los extranjeros se acoplen rápido, de lo contrario el presente actual de Barcelona no cambiaría mucho.