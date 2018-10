Wilder Medina da su primera rueda de prensa como jugador de BSC (AUDIO)

El nuevo refuerzo del cuadro canario, Wilmer Medina, de 32 años de edad, da sus primeras declaraciones para la prensa ecuatoriana el día de hoy. Entre las cosas más llamativas de su rueda de prensa, afirma que se sumará a los trabajos de Barcelona para el viernes de la próxima semana, por lo que aún no se lo tendrá de lleno en Barcelona.

Afirma que hará todo lo posible para que Barcelona esté en el lugar que merece, tanto con garra y que espera aportar de la mejor manera posible. A su vez, dice que recién a sus 32 años, es primera vez que sale hacia el fútbol del exterior a probarse, por lo que espera que sea una grata experiencia. Como jugador, Medina ya jugó contra Barcelona S.C, esto se dio en la noche amarilla en donde el Tolima se enfrentó a BSC.

Recordemos que Medina no es el único fichaje del cuadro canario, ya que también llegó el argentino Franzoia. A continuación, el audio: