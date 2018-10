Joel Valencia fue convocado para la pretemporada del Zaragoza B

Este lunes, el Zaragoza B ha publicado la lista de jugadores convocados para iniciar con la pretemporada desde mañana martes. En la nómina se incluye el nombre del ecuatoriano Joel Valencia.

Vale recordar que, después de muy buenas actuaciones en las menores de los blanquillos y de haber disputado el Mundial Sub. 17 con la Selección de Ecuador en 2011, se daba como un hecho su transferencia al Barcelona de España en ese mismo año, pero el tema se cayó y el delantero permaneció en el equipo filial.



Poco a poco, “la Perla” se fue quedando sin espacio en el conjunto B, no jugó el certamen 2012-2013 y, en el mes de junio, algunos medios españoles daban como un hecho que ya no tenía cabida en el equipo. Por ello, sorprende su llamada.



Vale señalar que, hasta la pasada temporada, la filial venía disputando la Segunda División B de España, pero perdieron la categoría y ahora jugarán en la Tercera División.



La lista completa de llamados: David Aroca, Eliot Mounoud (juvenil, procedente del AE Prat), Álvaro Alcaine (juvenil), Sergio Escuder, Álvaro Meseguer, Daniel Santigosa, Alejandro Bonilla, Diego Rico, Jorge Pombo, Carlos Javier Rodríguez (procedente del Andorra), Álvaro Tierno (procedente del Sariñena), Alejandro Roy, Pablo Moreno, Adán Pérez (procedente del Andorra), Daniel Lasure, Samba Tounkara (procedente del Sariñena), Juan Esnáider (procedente de Las Rozas), Robert Simón (procedente del Badalona), Fran Jurado (procedente del Utebo, donde estuvo cedido), Agustín Alonso (procednete del Escalerillas de Liga Nacional Juvenil), Joel Valencia, Marc Mateu y Juan Apoño. (Futbol Ecuador)