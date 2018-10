OFICIAL: Seijas será el nuevo jugador del Deportivo Quito

El día de hoy quedó prácticamente cerrada la vinculación del que será el cuarto extranjero para Sociedad Deportivo Quito, Luis Manuel Seijas será jugador del Deportivo Quito. Todo estaba a punto, y únicamente restaban detalles en relación con el tiempo de contrato de Seijas, para que haya un entendimiento total que lo convierta en nuevo jugador del Deportivo Quito. Seijas se vinculará a la disciplina del cuadro de la Plaza del Teatro por los próximos seis meses, pero con una cláusula en el contrato que le permite renovar al club por seis meses más durante la temporada 2014.

El volante por las bandas (no lanzador como Alex Colón), quien acaba de finalizar su vínculo con el Standard Liege de primera división en Bélgica, llega gracias al apoyo de una importante empresa privada que ha comprometido su respaldo, a cambio de publicidad), con la institución. Independientemente de que el tema de Oswaldo Minda se ha complicado, según palabras del gerente deportivo Wladimir Ortiz este martes, no está cerrada la posibilidad de que algún jugador ecuatoriano se integre al plantel. Luis Manuel Seijas es un jugador de mucha velocidad, fijo en los llamados del entrenador César Farías en la Selección de Venezuela, que además ha militado en: Caracas FC y Deportivo Táchira de Venezuela; Banfield de Argentina, Santa Fe de Colombia y Standard Liege de Bélgica. Con su presencia, Sociedad Deportivo Quito llena la plaza de extranjeros que el equipo no usó en el primer semestre de la actual temporada, sumándolo a Fabián Carini, Robert Flores y Federico Nieto como parte de la plantilla.