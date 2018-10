Julián Benítez molesto por el empate ante Barcelona S.C

Tuvo dos opciones claras para marcar ante Barcelona, pero no estuvo fino frente a las redes como lo esperaba. Julián Benítez lamentó el empate a dos entre Centrales y Toreros, señalando que lo tenían para ganar.

"El empate nos dejó con sabor a poco, tuvimos muchísimas oportunidades para marcar, pero no las pudimos aprovechar, después cometimos errores que nos costaron caro, pero no hay que volvernos locos, esto recién empieza", arrancó el ariete paraguayo en radio Área Deportiva.



"Esto recién empieza, yo tengo mucha fe, vine a dar lo mejor de mí por Liga, a entregarlo todo y también a aportar con goles. Me siento feliz en Liga", amplió el ex Nacional de Paraguay, preparándose para lo que será el choque de este fin de semana contra Deportivo Quevedo.



"Este tipo de partidos (el Quevedo hasta ahora no suma en esta etapa) hay que jugarlos, no podemos cometer más errores, sabemos que estamos llegando al arco rival, pero hay que tratar también de mantener el arco en cero", expresó el atacante guaraní de 26 años.



Junto a Gustavo Bou generaron múltiples ocasiones de gol frente a los Toreros y de acuerdo a Benítez, irán mejorando con el transcurso de los partidos. "Bou es un muy buen jugador, ya nos vamos entendiendo mejor con cada entrenamiento", culminó. (Futbol Ecuador)