Barcelona - El Nacional, así lo vivimos

90+3' ¡Final del partido! El Nacional se lleva los 3 puntos en condición de vista y es cuarto en la tabla de posiciones

90' Se agregan 3 minutos

86' Cambio en El Nacional, ingresa Daniel Samaniego por Marwin Pita

84' ¡Salva Juan Carlos Anangonó! Un remate de cabeza de un jugador torero y el zaguero militar logra rechazar el balón.

81' Tarjeta amarilla para Saucedo por una falta sobre Montaño

79' Cambio en El Nacional, se retira Aníbal Chalá lesionado, ingresa Rody Zambrano

77' Tarjeta amarilla para Chalá (juvenil) por una fuerte falta sobre De La Torre

76' Cambio en Barcelona, ingresa Penilla por Carlos Gruezo

69' Tarjeta amarilla para Dennis Quiñónez por una fuerte falta sobre Arroyo

65' Cambio en El Nacional, ingresa Miguel Bravo y se retira Juan Carlos Villacrés

61' Cambio en Barcelona, se retira Holger Matamoros e ingresa José Ayoví

57' Aníbal Chala está siendo sacado en camilla por un corte en la ceja derecha

Aquí el gol de Juan Carlos Villacrés

55' Barcelona controla totalmente el balón, aunque El Nacional se defiende muy bien en la última línea

50' Franzoia por poco pone el tanto del empate, ya que su remate se va desviado por poco

45' ¡Comienza el segundo tiempo en el Estadio Monumental!

Aquí la jugada que Medina estrelló el balón en el horizontal

45' Final del primer tiempo. El Nacional se va con ventaja por 0-1, con gol de Juan Carlos Villacrés

44' Tarjeta amarilla para Pablo Velasco

43' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de El Nacional! Una jugada espectacular de Marwin Pita que se saca a todos, luego remata y Banguera ataja pero le queda rebote a Villacrés que pone la primera del partido

39' ¡Se salva Barcelona! Un remate de media distancia de un jugador miliar, que se desvía en un zaguero torero y pasa muy cerca del arco de Banguera

31' ¡PALO! Wilder Medina llegaba mano a mano con Bone y sombrerea al arquero, pero el balón rebota y pega en el horizontal. Se salva El Nacional

30' El Nacional controla el balón, aunque Montaño se apresura y trata de rematar, pero el balón se va muy desviado

22' Cambio en Barcelona, deja la cancha Matías Oyola por una molestia en una de sus piernas, ingresa Matamoros

20' ¡Se salva Barcelona! Un pase de cabeza que le queda a Franklin Guerra, quien de media vuelta remata, y el balón pasa muy cerca del arco de Banguera.

14' Tarjeta amarilla para Arroyo por una falta que a consideración de Carlos Orbe era una entrada con mala intención y peligrosa

12' Medina se junta con Franzoia que remata muy débil

10' ¡Se salva El Nacional! Cuando De La Torre mandaba un pase de la muerta llega un zaguero militar y rechaza el balón, luego un remate cruzado que nuevamente es rechazado por un defensa de El Nacional

6' Centro de Arroyo que queda un rebote, Gruezo remata pero se va desviado

3' Centro de Marwin Pita en busca de Villacres, los centrales canarios lograron rechazar el balón

0' ¡Comienza el partido!

16:46 Minuto de silencio en memoria de José "Pelusa" Vargas, exgloria de Barcelona

16:44 ¡Los equipos saltan al campo de juego!ç

16:30 Alineaciones confirmadas para ambos equipos:

Barcelona: Banguera; Velasco, Erazo, Saucedo, Nazareno; Gruezo, M. Oyola, De la Torre, Arroyo; Franzoia, Medina

El Nacional: A. Bone; Anangonó, Valencia, Quiñónez, E. Bone, Chalá; Guerra, Caicedo, Pita; Montaño,Villacrés

15:58' Gente llegando al Estadio Monumental para el cierre de esta fecha.

Por la fecha 5, Barcelona Sporting Club recibe a El Nacional en el Estadio Monumental Banco Pichincha. El partido será dirigido por Carlos Orbe y comenzará a las 16h45 (Hora Ecuador). El cuadro torero ya podrá contar con 3 de sus 4 extranjeros recientemente fichados para esta segunda etapa, que son Andrés Franzoia, Wilder Medina y Fabián Vargas, aunque este último mencionado no está apto física y futbolísticamente según el director técnico Gustavo Costas. Sebastián Ribas, el cuarto extranjero canario, no fue inscrito porque no llegó su transfer y será inscrito el siguiente martes en la comisión de la FEF. El Nacional al momento ha ganado dos de sus cuatro partidos, mientras que Barcelona sigue sin poder conseguir una victoria, y espera el día de hoy acabar con su sequía que los mantiene alejados de los primeros lugares de la tabla de posiciones. Los últimos partidos de estos equipos fueron en Quito, Barcelona empató en Casa Blanca por 2-2 contra Liga de Quito y El Nacional empató por 0-0 con el Deportivo Quito.