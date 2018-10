Chucho Benítez fallece el día de hoy

Una noticia muy triste se dio en la mañana de hoy en Ecuador, que se encuentra apenado por esta perdida: Christian "El Chucho" Benítez fallece un día como hoy, a las 6:30 am de la hora de Ecuador, en Qatar, donde fue hallado muerto. El club de Chucho Benítez, pide en su Twitter no especular con las causas del fallecimiento. Lo trascendido: paro cardíaco en el hospital Hamad. Aún no se pudo mostrar Benítez del todo en su nuevo club, donde fue proveniente del América saliendo campeón del club mexicano. Tuvo varias ofertas, pero prefirió ir a Qatar por la buena remuneración económica.

Era el delantero titular en la selección junto con Felipe Caicedo, y juntos formaban una dupla de temer. Surgió de las inferiores de El Nacional, y era el hijo de un goleador histórico del fútbol ecuatoriano. Que en paz descanse el Chucho Benítez, un gran goleador y gran persona. Jugadores reconocidos como Valencia, Jaime Ayoví, Christian Noboa, muestran su pésame y muy apenados por este acontecimiento. Benítez contaba con 27 años de edad.

