Ermen Benítez, padre del Chucho: “No lo atendieron rápido en el hospital” (VIDEO)

El padre de Christian Benítez, Ermen Benítez, se acercó al Gobierno Zonal del Litoral para renovar su pasaporte e ir de inmediato hasta Qatar para reunirse con su nuera y nietos, ante el sensible fallecimiento de su vástago.

"Gracias al apoyo de los asambleístas Iván Hurtado y Agustín Delgado, he podido gestionar esto de mis documentos para poder viajar", manifestó Ermen, quien tampoco sabe a ciencia cierta los motivos por lo que su hijo perdió la vida.

"Mi nuera me llamó a las 04:30 de la mañana y me dijo que lo habían ingresado con un dolor estomacal, se había tomado una pastilla y no lo habían atendido rápido en el hospital", acotó.

La "Pantera" reconoció que la noticia lo derrumbó, pero gracias a la fe que tiene en Dios, pudo asimilarla sin que le provoque alguna inestabilidad en su salud.

"Estoy tranquilo, como ven, por fuera. Pero la verdad, es que por dentro siento un gran dolor", mencionó.

"Me imagino como debe estar su madre, que vive en Italia. Pero estamos seguros que podamos traerlo lo más pronto para darle una sepultura como se lo merece", indicó Benítez padre, quien agregó "el sepelio estoy casi seguro que será en Quito, pero sino, también podría ser en Esmeraldas".

A las 18:00 tiene confirmado viajar el padre del goleador ecuatoriano en un avión de la aerolínea de Iberia.

Previamente, el Gobierno informó que se llevan a cabo gestiones para repatriar a Ecuador los restos mortales del futbolista.

El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, publicó en su cuenta de Twitter que está movilizando todo lo necesario para acompañar a la familia del delantero ecuatoriano en ese país árabe. "Qué gran pesar para los ecuatorianos el fallecimiento de Christian Benítez, un extraordinario futbolista y ser humano. Abrazos a su familia", escribió el funcionario.

En tanto, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga, y el seleccionador local, Reinaldo Rueda, se han reunido en la "Casa de la Selección", en Quito, para dar a conocer los actos que se celebrarán ante la pérdida de uno de los jugadores claves en la selección local. Se espera la rueda de prensa.

Benítez, de 27 años, se había vinculado recientemente al club qatarí El Jaish SC, con cuya camiseta jugó ayer su primer partido oficial, en la tercera jornada de la Copa Sheikh Jassim. En el encuentro no se quejó de ningun problema de salud, según el club.

El empresario José Chamorro relató al canal GamaTV que el delantero de la Selección Nacional sintió primero un fuerte dolor abdominal y luego en el pecho, fue trasladado a un hospital, donde lamentablemente se confirmó su deceso.

Mientras que el suegro de Benítez, el exjugador Cléber Chalá, dijo a la estación La Red de Quito que el jugador había sido hospitalizado de emergencia por un "dolor estomacal" y que no fue atendido a tiempo "porque el médico no llegaba".

"No respondió cuando quisieron resucitarlo", apuntó Chalá, quien manifestó su preocupación por su hija que se quedó sola en Qatar.

Varios periodistas, deportistas y autoridades han expresado su pesar ante la repentina pérdida. (El Telégrafo)