América planea retirar el dorsal #11 en honor al Chucho Benítez

-Después del sorpresivo fallecimiento de Christian Benìtez, la directiva del Amèrica medita distintas posibilidades para rendirle homenaje a su tricampeón de goleo.

Este sábado, el plantel americanista podría salir a calentar con camisetas alusivas al ‘Chucho’; sin embargo, el club de Coapa quiere ir más lejos y pretende retirar el ‘11’, según revelo Ricardo Peláez, director deportivo de los azulcremas, en entrevista para la cadena ESPN.

No obstante, la cuestión no es sencilla, pues el colombiano Luis Gabriel Rey tiene ese npumero asignado. Y pese a que el equipo no ha disputado un solo partido en el Apertura 2013, el torneo ya dio comienzo, y el reglamento de la Liga MX no permite hacer cambios de dorsal en los jugadores registrados.

En caso de que el América quiera seguir adelante, tendría que retirar el número hasta que termine el certamen, a menos que la Liga MX decida hacer una excepción al respecto. (CRE)