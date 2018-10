Empate a 2 entre Mineros y BSC por Copa Sudamericana (VIDEO)

BSC y Mineros se enfrentaron en el partido de ida de esta Copa Total Sudamericana, donde empezó mucho mejor el cuadro venezolano en relación del torero. No hubo contención en todo el primer tiempo, algo que aprovechaban los venezolanos para un pase largo para Blanco, quién siempre le ganó las espaldas a Roosevelt Oyola. En BSC, partieron como titulares Franzoia y Ribas, dejando a los colombianos, Medina y Vargas, en la banca de suplentes.

Todo era un total desconcierto en Barcelona, con la defensa, conformada por Saucedo, Erazo, Ordóñez y R.Oyola, se veía totalmente perdida y confundida ante los ataques del rival. Luego de un mal despeje de la defensa canaria, llegaría el primer gol de los venezolanos, por medio de Chourio, con un remate de derecha desde afuera muy fuerte, imposible para Banguera.

Barcelona empataría con un penal dudoso, donde no parece tocar del todo en el brazo del defensor del Mineros, pero el árbitro lo interpretó así y cobra el penal, el cuál lo ejecuta Arroyo y rinde homenaje al fallecido Chucho Benítez, mostrando la camiseta. Conforme pasaba el segundo tiempo, Barcelona iba mejorando en su accionar, también tuvo mucho que ver el ingreso de Vargas, que mejoró mucho la contención y distribución de la pelota, en el medio sector, en lugar de Saucedo, de flojo partido, para que Velasco pueda jugar de lateral derecho.

Nuevamente otra polémica: Un cabezazo en donde el balón da en la espalda de Velasco, es penal a la interpretación del árbitro, donde Jiménez cobra desde el punto del penal y no perdona: 2-1 para Mineros. Costas decide meter a Medina en el partido, por un Ribas que aún no está del todo bien. Por medio de un tiro de esquina, llegaría el gol del empate canario: Centro de Arroyo que pasa por toda el área, Medina patea a quemarropa en un remate de encuentra a Luis "Gordo Lucho" Caicedo, que en 2 tiempos, define el balón al fondo de las redes. Empate valioso para BSC, que enfrentará en el Monumental el partido de vuelta contra los venezolanos. Recordar también que los venezolanos aún no empiezan su campeonato local, producto de ello la falta de ritmo que pueden presentar.