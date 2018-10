Luis Romero afirma que el partido contra Católica es como una final

El zaguero manabita de Deportivo Quito se ilusiona con el gran momento que atraviesa el elenco azulgrana que conduce Rubén Darío Insúa, enfocando al duelo contra Universidad Católica como si se tratara de una ‘final’.

Luis Romero se afianza en el once ganador de Rubén Darío Insúa y sueña con alcanzar el boleto a la gran final contra el Club Sport Emelec. Los Chullas se ubican a dos puntos de la cima en la tabla, y este fin de semana medirán a uno de los punteros, la Universidad Católica de Jorge Célico.



“Seguimos sumando y es muy importante, para tratar de alcanzar el objetivo que nos hemos trazado. Ahora se viene Católica, que tiene un gran equipo y buenos jugadores, por algo está ahí arriba”, mencionó el defensor manabita de 29 años en diálogo con Área Deportiva.



“Ellos (los Camaratas) tienen jugadores muy rápidos y tenemos que estar cien por ciento concentrados para que no nos hagan daños por los costados”, amplió el backcentral azulgrana, metido de lleno en lo que considera una ‘final’ para la Academia Capitalina.



“Está pasando un gran momento Católica, pero nosotros salimos a todas las canchas a jugar igual y esta vez no será la excepción. Lo más importante será lo que haga Deportivo Quito”, finalizó Romero, listo para chocar contra el Trencito Azul. (Futbol Ecuador)