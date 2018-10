El Nacional otorgó beca al hijo del Chucho Benítez

El hijo del fallecido goleador de la selección nacional, Christian Benítez, llegó al complejo deportivo de El Nacional para cumplir con su primer día de entrenamiento en la categoría sub-12.

Con una mochila amarilla, la cual tenía una foto de sus hermanos, la de su padre y la frase: “los amo”, el pequeño jugador de 11 años, esperó el inicio de la práctica para empezar a forjar su carrera como futbolista y emular a su padre. El club militar le otorgó una beca para formar parte de la institución como lo hizo “Chucho” y su abuelo Ermen Benítez.

Junto a él estuvo su tío Harry Betancourt, hermano de “Chucho”, quien es el encargado de llevarlo al complejo de Tumbaco.

Mientras el pequeño “Chuchito”, como lo bautizaron sus amiguitos, se cambiaba de ropa para ir al campo de juego, algo tímido comentó que su abuelita Carmen y su madre Ana Michele Chalá, le dijeron que se haga futbolista.

“Antes de venir acá, mi abuelita y mi mamá me dijeron que me esfuerce y que haga las cosas bien, ya que querían que siga los pasos de mi papá. Ellas quieren que me haga futbolista y yo lo voy a hacer”, dijo Fabiano.

LA BIENVENIDA

A las once de la mañana, todos los niños corrieron a la cancha. Fabiano fue caminando a paso lento, estaba nervioso.

Cuando entró al campo de juego, el profesor Henry Valencia, quien es el encargado de la sub-12, le estrechó la mano y le dio la bienvenida.

Sus compañeros no sabían qué pasaba, ya que el centro de atención era “Chuchito”.

“Él es hijo de Christian Benítez, me da orgullo entrenar al hijo del ‘Chucho’, quien llegó a esta misma edad al club y a quien también entrené”, esas fueron las palabras de bienvenida por parte del profesor Valencia a la tercera generación de futbolistas con el apellido Benítez, ya que Ermen (abuelo), Christian (padre) hicieron su carrera en los “puros criollos” y hoy el turno es para Fabiano.

Al enterarse sus compañeros de quién era, enseguida empezaron los estrechones de mano, los saludos y las conversaciones, averiguando en qué posición juega.

Con un tono serio, Fabiano les respondía que era delantero, misma posición que su padre.

“Yo soñaba venir a jugar en El Nacional, en el mismo equipo donde inició mi padre. Espero aprender disciplina y mucho fútbol. Estoy muy emocionado, contento y quiero ser goleador igual que mi papá”, indicó el habilidoso jugador, admirador de Cristiano Ronaldo.

A ENTRENAR

Algunos trotes alrededor del campo de juego y la orden del entrenador de tomar un balón se dio. La idea era trabajar habilidad con el balón, algo que Fabiano domina a la perfección.

Algunas “cascaritas” y el talento del pequeño jugador empezó a relucir. Uno que otro compañero lo trataba de intimidar, pero él no hacía caso y continuaba con sus trabajos.

El profesor Valencia se acercaba para dar algunos consejos a “Chuchito” y comentó: “Tiene mucha habilidad, quiero verlo cuando hagamos fútbol”.

Ese momento llegó. Fabiano preguntó algo al entrenador y se ubicó en uno de los equipos. Con el primer balón que tomó, encaró hacia el arco rival. Protegió la pelota como un profesional, dejó a varios rivales en el camino y en su disparo generó un tiro de esquina.

Luego intentó ganar un balón por el aire, pero no tuvo suerte.

El entrenador Valencia repitió la jugada y ahí dio un consejo a Fabiano para que pueda ganar a los defensas en el aire. Se reinició el entrenamiento y por poco anota. Pasaron algunos segundos y el hijo de Benítez tuvo varios intentos por marcar.

“Mi papá cuando estaba en México me llamaba para darme algunos consejos, me decía que me cuide, que juegue bien al fútbol. Trataba de ver algunos vídeos de las jugadas de mi papá para aprender”, indicó el niño, quien juega en la liga barrial Valle del Sur.

Ahora en Fabiano solo queda el recuerdo de su padre, del goleador y buen jugador. No sabe si en el club le asignarán la camiseta número 11, la misma que llevaba su padre, solo espera superar la carrera del “Chucho” y poder jugar en el Real Madrid de España, que es su principal sueño.

Henry Valencia: “Quiero que se consolide”

El profesor Henry Valencia, quien entrenó a Christian Benítez cuando el goleador tenía 11 años, está contento por tener al hijo del “Chucho” en su categoría.

“Es algo inédito porque a Christian yo lo entrené a esta misma edad y ahora viene su hijo. Es una mezcla de sentimientos, de recuerdos y ahora saber que un hijo de él entrene en el club es un reto, ya que queremos que se consolide igual que su padre”.

Valencia hizo una comparación al primer día de Christian con el de Fabiano.

“El primer día de Christian él era la alegría, entraba comentando, cantando y no paraba de hablar. Es obvio que Fabiano esté nervioso y callado por todo lo que ha pasado con su padre. Esperemos que tenga las mismas características que su padre y pueda triunfar”.

