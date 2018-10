Homenaje de Emelec para el "Chucho" Benítez (VIDEO)

En el entretiempo del partido de la séptima fecha entre Emelec y Macará en el Estadio Capwell, se recordó al jugador ecuatoriano Christian Benítez, quien falleció hace unas semanas.

En el homenaje al "Chucho", la hinchada de Emelec comenzó a corear "Chucho no se va, no se va, no se va, Chucho no se va".

Un homenaje que se ha dado en varias ciudades del mundo para el ex-seleccionado ecuatoriano y hoy en el Estadio Capwell no fue la excepción.

El partido terminó en victoria del cuadro eléctrico, para más información, hacer click aquí.