Se agotó la paciencia en la AKD

Los jugadores y cuerpo técnico del primer equipo del Deportivo Quito decidieron no viajar a Manta para enfrentar al Atunero debido al repetitivo incumplimiento en sus respectivos pagos por parte de la dirigencia del club.

“No hay muchas palabras para agregar, el equipo no viaja porque esto ya se hizo público, todo lo que le deben al plantel desde que empezó el año, esto no es de ahora, no es nuevo, desde que estaba (Iván) Vasco hasta ahora que está (Fernando) Mantilla no se han cumplido las cosas normales que cualquier trabajador pide, porque uno trabaja, uno tiene familia, cosas que cumplir”, sostuvo el experimentado arquero uruguayo Fabián Carini

El club, por medio de su página web, publicó la lista de jugadores y cuerpo técnico que serán parte del partidos - Manta F.C. A continuación la nota de la página oficial:

Por medio del presente, Sociedad Deportivo Quito da a conocer la lista de jugadores que están concentrados y que en pocas horas encararán el partido por la décima fecha entre Sociedad Deportivo Quito y el Manta Fútbol Club en el estadio Jocay.



La nómina es la siguiente:



