Juan Urquiza dejó de ser el DT del Deportivo Quevedo

"Uno trató de hacer lo mejor para el equipo. Deportivo Quevedo ha hecho buenos partidos, pero no se han conseguido los resultados", comenzó declarando el estratega para Nueva Emisora Central.

"Por eso, ayer conversamos con los directivos, puse en la mesa mi renuncia para que pronto venga alguien que cambie al equipo y lo ayude", manifestó Urquiza.

"Hay factores que no se han dado en el equipo y no viene al caso decir públicamente, pero la verdad, si las cosas no se dan, es mejor dar un paso al costado e irse", agregó el DT sobre su salida.

Y para concluir, el Director Técnico Juan Urquiza dijo que "hay un gran plantel, pero hay situaciones que no lo pueden cambiar. Creo que este plantel se va a salvar".

Recordemos que Urquiza llegó al "ídolo riosense" sustituyendo al paraguayo Raúl Duarte. José Mora podría ser quien ocupe el cargo de DT en el "súper depor".